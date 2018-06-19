Компактный кроссовер Chery обновили спустя год после премьеры

В базе министерства промышленности Китая появились фотографии рестайлингового «паркетника» Tiggo 5x. Дизайн модели изменили в стиле семиместного кроссовера Tiggo 8.

Кросс Chery Tiggo 5x дебютировал в Поднебесной весной 2017-го, на домашний рынок новинка вышла осенью того же года. По итогам четырех месяцев 2018-го «паркетник» занимает вторую строчку по продажам среди всех SUV марки, уступая лишь Tiggo 3: в январе-апреле в Китае было реализовано 24 395 автомобилей Tiggo 5x против 35 008 «троек». Однако интерес к «пятерке» с приставкой «икс» снижается. Так, если в январе 2018-го на «поднебесном» рынке продано 7 527 таких машин, то в апреле — лишь 5 299 единиц. Видимо, в Chery рассчитывают на то, что рестайлинг, проведенный всего через год после премьеры, оживит продажи Tiggo 5x.

На фото: обновленный Chery Tiggo 5x Переднюю часть модели обновили в стиле соплатформенного семиместного кросса Chery Tiggo 8, который стартовал на китайском рынке весной 2018 года: Tiggo 5x обзавелся похожими радиаторной решеткой и передним бампером. Также у кросса поменяли фары и задние фонари. Длина Tiggo 5x выросла на 20 мм и достигла 4 358 мм, высота увеличена на 25 мм до 1 670 мм. Ширина и колесная база прежние — 1 830 и 2 630 мм соответственно. Отметим, внешний облик «восьмёрки», в свою очередь, выполнен по мотивам концепта Exeed TX. Скорее всего, такие черты скоро получат и другие модели марки.

По предварительным данным, китайцам рестайлинговый «паркетник» предложат с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 116 л.с., который работает в паре с «механикой» или вариатором. Кстати, такой мотор есть и в линейке седана Chery Arrizo 5. Дореформенный Tiggo 5x доступен со 147-сильной «турбочетверкой» 1.5, сочетающейся с КВП или «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод модели не положен. Пока нет данных о том, останется ли турбодвигатель в гамме обновлённого кроссовера.

Ожидается, что в Поднебесной продажи рестайлингового Tiggo 5x начнутся уже в этом году. Дорестайлинговый кросс стоит от 79 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 788 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, Tiggo 5x представлен и за пределами Китая: на других рынках модель известна под именем Tiggo 4. Для глобального кроссовера предусмотрены турбомотор 1.5 (147 л.с.) и «атмосферник» 2.0 (122 л.с.). Как ранее рассказали порталу «Карельские Вести» в российском офисе Chery, «паркетник» появится и в нашей стране: до РФ модель должна добраться в третьем квартале 2018-го. Глобальную версию обновлять пока не планируют.

По материалам: www.kolesa.ru