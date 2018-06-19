Кроссовер модели Chery Tiggo 5x обновили

В базе профильного министерства Поднебесной появились фотографии рестайлингового кроссовера модели Chery Tiggo 5x. Напомним, что впервые эта машина показалась год назад, и в скором времени почитателям бренда станет доступный её обновлённый вариант.

С начала года на китайском рынке было продано двадцать четыре тысячи триста девяносто пять автомобилей этой модели, что позволяет ей занимать второе место по популярности в этом сегменте машин. Очевидно, что с помощью рестайлинга производитель рассчитывает увеличить продажи машин ещё больше.

Новая версия получила оригинальную радиаторную решётку, а также новые задние фонари и фары. Длина машины выросла на два сантиметра, а высота — на два с половиной. Ходят слухи, что новинка будет доступна с полуторалитровым мотором объёмом в сто шестнадцать лошадиных сил, который работает в паре с коробкой механического типа.

Напомним, что в рамках Российского рынка в скором времени появится глобальная модель Chery Tiggo 5x, которую пока что обновлять не собираются.