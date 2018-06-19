Ещё
Кроссовер модели Chery Tiggo 5x обновили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер модели Chery Tiggo 5x обновили 

Daily-Motor 37 минут назад
Фото: Daily-Motor
В базе профильного министерства Поднебесной появились фотографии рестайлингового кроссовера модели Chery Tiggo 5x. Напомним, что впервые эта машина показалась год назад, и в скором времени почитателям бренда станет доступный её обновлённый вариант.
С начала года на китайском рынке было продано двадцать четыре тысячи триста девяносто пять автомобилей этой модели, что позволяет ей занимать второе место по популярности в этом сегменте машин. Очевидно, что с помощью рестайлинга производитель рассчитывает увеличить продажи машин ещё больше.
Новая версия получила оригинальную радиаторную решётку, а также новые задние фонари и фары. Длина машины выросла на два сантиметра, а высота — на два с половиной. Ходят слухи, что новинка будет доступна с полуторалитровым мотором объёмом в сто шестнадцать лошадиных сил, который работает в паре с коробкой механического типа.
Напомним, что в рамках Российского рынка в скором времени появится глобальная модель Chery Tiggo 5x, которую пока что обновлять не собираются.
Daily-Motor: последние новости
В сети появились фотографии Audi A1 Mercedes-AMG E 53 и CLS 53 выходят на рынок РФ За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением295
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона2
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение