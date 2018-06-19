Первые слухи о Nissan Qashqai 3 поколения

Первое поколение компактного кроссовера Nissan Qashqai выпускалось с 2006 по 2013 год и снискало бешеную популярность в России и странах Европы, даже у себя на родине в Японии он, под именем Dualis, привлек на свою сторону огромное количество автомобилистов. Вторая генерация Qashqai (на фото) переняла эстафету успеха 5 лет назад, поэтому производитель уже думает о достойном преемнике.

Если все пойдет согласно утвержденному плану, то третье поколение Nissan Qashqai выйдет в продажу в 2020 году. Как стало известно британскому изданию Auto Express, помимо привычных перемен в дизайне, разработчики новинки делают ставку на электрификацию и Qashqai 3 получит как классическую гибридную силовую установку, так и гибрид с возможностью подзарядки от внешних сетей (технология PHEV).

Информацией с журналистами поделился ни кто иной как шеф по планирования производства европейского подразделения Nissan Понц Пандикутира, отметивший, что электрификация будет возможна плагодаря переходу на новую платформу, однако полностью электрическим новый Qashqai 2020 не станет: «Это потребовало бы полностью перекроить модель, а затраты будут значительно выше» — пояснил топ-менеджер.

Новая архитектура Nissan Qashqai является переработанной модификацией «тележки» Renault-Nissan CMF, поддерживающей электрифицированные агрегаты, такие как уже существующая установка Nissan e-Power. Танная система объединяет двигатель внутреннего сгорания, выступающий генератором, питающим аккумуляторную батарею, с электромотором, который уже приводит в движение колеса.

Однако технология e-Power должна быть серьезно доработана, поскольку при частом движении по длинным отрезкам трасс со скоростью выше 100 км аккумулятор будет разряжаться слишком быстро и двигателю придется постоянно «молотить», восполняя его, но это сведет на нет изначалюную цель экономии топлива и снижения вредных выбросов.

Не исключено, что для Кашкай в новом кузове будет использована гибридная система Mitsubishi Outlander PHEV, показывающая достойные результаты. После того, как Nissan выкупил контрольный пакет акций Mitsubishi, он открыл для себя выдающееся техническое портфолио этой марки.

Тем не менее, без полностью электрического кроссовера Nissan не останется, однако это будет отдельная компактная модель. По словам Пандикутиры, разработка электромобиля с нуля означает использование фундаментально иных принципов. Любые компромиссы по объединению на одной «тележке» электрического и обычного авто, по словам топ-менеджера, приведут к тому, что результат будет проигрывать на всех фронтах.