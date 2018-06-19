Роскошный Bugatti Veyron Super Sport будет продан в Гудвуде

Последний Bugatti Veyron Super Sport отправится к новому владельцу на Фестивале скорости в Гудвуде в следующем месяце.

В течении примерно семи лет Bugatti Veyron Super Sport был самым быстрым серийным автомобилем в мире и отличался от базовой версии более мощным 8,0-литровым четырехцилиндровым двигателем W16, обеспечивающим 1183 лошадиных силы и 1490 Нм крутящего момента. А это значительно больше, нежели у Veyron, предоставляющего 986 лошадиных сил. Помимо внушительной отдачи Super Sport предлагал широкий выбор стилей и аэродинамических компонентов, включая новую переднюю панель с пересмотренными воздухозаборниками и специальную крышку для двигателя.

Если говорить о последнем Veyron Super Sport, автомобиль получил уникальную отделку экстерьера — кузов окрашен в матовый черный цвет, который является очень редким для гиперкаров Bugatti. Также автомобиль имел всего одного владельца, проехавшего не больше 550 километров (310 миль). Отмечается, Bugatti Veyron Super Sport будет поставлять с внушительной конфигурацией и специальной надписью: «THE LAST SUPER SPORT» (в переводе — последний Super Sport).