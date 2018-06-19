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Замерзнем ли мы в электромобилях?
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
В холодной России горячий двигатель внутреннего сгорания всегда был не только источником энергии для движения, но и источником тепла. Но что будет, когда эра ДВС закончится? У производителей, похоже, уже готов ответ.
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