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АВИЛОН заявила о росте популярности 8-местного кроссовера Chevrolet Traverse
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АВИЛОН заявила о росте популярности 8-местного кроссовера Chevrolet Traverse 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Официальный дилер Chevrolet в РФ компания АВИЛОН отметила, что новый кроссовер Traverse вызвал небывалый интерес среди клиентов марки.
Стоимость Chevrolet Traverse была озвучена в начале апреля, и новый кросс сразу стал необычайно востребован среди отечественных автомобилистов.
В конце мая состоялось тестовое испытание новинки и на данный момент кроссовер заказали уже 20 клиентов.
В первую очередь нашим соотечественникам нравится простор, которым салон Traverse отличается от других 8-местных внедорожников.
Испытатели отметили хорошую управляемость кроссовера и идеальный угол вхождения в поворот.
К динамическим характеристикам новинки относится 3,6-литровый мотор силой в 310 «лошадей» с отменными показателями разгона. Мощный двигатель работает в паре с 9-скоростной АКПП и системой нон-стоп. Расход топлива обозначен отметкой 12 л/100 км в условиях города.
Цветовая гамма Chevrolet Traverse включает серый и коричнево-бронзовый окрас, а основной покупательской аудиторией нового кросса стали семьи с детьми.
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