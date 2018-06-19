АВИЛОН заявила о росте популярности 8-местного кроссовера Chevrolet Traverse

Официальный дилер Chevrolet в РФ компания АВИЛОН отметила, что новый кроссовер Traverse вызвал небывалый интерес среди клиентов марки.

Стоимость Chevrolet Traverse была озвучена в начале апреля, и новый кросс сразу стал необычайно востребован среди отечественных автомобилистов.

В конце мая состоялось тестовое испытание новинки и на данный момент кроссовер заказали уже 20 клиентов.

В первую очередь нашим соотечественникам нравится простор, которым салон Traverse отличается от других 8-местных внедорожников.

Испытатели отметили хорошую управляемость кроссовера и идеальный угол вхождения в поворот.

К динамическим характеристикам новинки относится 3,6-литровый мотор силой в 310 «лошадей» с отменными показателями разгона. Мощный двигатель работает в паре с 9-скоростной АКПП и системой нон-стоп. Расход топлива обозначен отметкой 12 л/100 км в условиях города.

Цветовая гамма Chevrolet Traverse включает серый и коричнево-бронзовый окрас, а основной покупательской аудиторией нового кросса стали семьи с детьми.