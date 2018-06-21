Chevrolet необычно анонсировала новый кроссовер Blazer

Американский автомобильный производитель разместил в сети тизер для своего нового кроссовера. Для рекламного изображения компания выбрала не саму новинку, а мужчину, который показывает свой костюм.

Как оказалось, маркетологи просто с юмором подошли к анонсу кроссовера под названием Chevrolet Blazer , модель которого переводится, как «пиджак». Пока что никакой официальной информации о дате и месте проведения презентации производитель не указал.

Ходят слухи, что под капотом у нового кроссовера расположится атмосферный мотор с объёмом в 3.6 литра и отдачей в триста четырнадцать лошадиных сил. Альтернативой ему может стать мотор объёмом в два с половиной литра и отдачей в сто девяносто семь лошадиных сил. Предположительно, в продажу новинка выйдет как в полноприводной модификации, так и в переднеприводной.

Паркетник будет продаваться не только в США, но и в Поднебесной и даже в Африке. Поэтому есть основания полагать, что кроссовер доберётся и до российского рынка.