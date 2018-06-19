Mercedes-Benz отзывает 774 000 дизельных авто по всей Европе

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Первая смерть на Крымском мосту

Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением

Водители передрались на трассе под Калининградом

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К чему может привести падение цен на бензин