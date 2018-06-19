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Mercedes-Benz отзывает 774 000 дизельных автомобилей по всей Европе
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Mercedes-Benz отзывает 774 000 дизельных автомобилей по всей Европе 

Auto.Today 18 минут назад
Фото: Auto.Today
Правительство Германии приказало Daimler изъять 774 000 моделей в Европе. Указанные транспортные средства оснащены дизельными двигателями, имеющими более высокие показатели выбросов, нежели предполагалось.
Во время разбирательств, касающихся подозрений Daimler в использовании незаконного программного обеспечения, министр транспорта Германии Андреас Шойер укрепил строгую позицию правительства в отношении дизельных транспортных средств, загрязняющих окружающую среду больше, чем позволяется, после чего вынудил производителя запустить масштабный отзыв. Также Андреас Шойер пригрозил штрафом в размере 4,4 миллиарда долларов США.
«Мы не видим никаких доказательств того, что Daimler разрабатывал программное обеспечение для преднамеренного обмана при тестировании на выбросы» — сказал Bloomberg. В связи с этим финансовые возмещения должны обойти немецкую компанию стороной.
Чтобы исправить проблемы, Daimler обновит программное обеспечение 1,6-литровых дизельных двигателей от Renault, используемых в Vito и других автомобилях.
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