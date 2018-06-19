Ещё
Европа делает ставку на электромобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европа делает ставку на электромобили 

РЖД-Партнер 14 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Продажи таких машин в последние годы демонстрируют взрывной рост — 50-60%. По словам Артема Чена, это объясняется государственной поддержкой. Субсидии, которые получает покупатель, например, в Норвегии, достигают 20 тысяч $, а в Китае — 10 тысяч $. Свою роль играет и то, что в семи крупнейших городах КНР нельзя зарегистрировать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В Китае ввели льготы, стимулирующие производство «зеленых» машин, создана для них и разветвленная сеть заправок. В Великобритании и Франции к 2040 году планируют вообще отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания.
В нашей стране доля электромобилей в общем автопарке составляет очень малую величину — 0.004%. Их насчитывается немногим более 1800 единиц, в то время, как в Европе — уже более 1 млн таких машин.
Правда, к осени текущего года в Минпромторге РФ планируют разработать программу господдержки производства «зеленых» автомобилей в России. В ближайшие годы это позволит увеличить парк экологически чистых машин до 75000 — 100 000 единиц. Но если учесть, что российский автопарк к тому времени превысит 45 млн машин, то доля «зеленого» автотранспорта все равно останется малой.
РЖД-Партнер: последние новости
Лес крепят на платформе согласно МТУ В Ростовской области локомотив сбил ребенка Стоимость бензина может достигнуть 100 руб. за литр при условии закрытия независимых АЗС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением290
Водители передрались на трассе под Калининградом33
В России будут выпускать новые минивэны «ВИП» и «Лаунж»
Замерзнем ли мы в электромобилях?
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение