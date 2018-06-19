Европа делает ставку на электромобили

Продажи таких машин в последние годы демонстрируют взрывной рост — 50-60%. По словам Артема Чена, это объясняется государственной поддержкой. Субсидии, которые получает покупатель, например, в Норвегии, достигают 20 тысяч $, а в Китае — 10 тысяч $. Свою роль играет и то, что в семи крупнейших городах КНР нельзя зарегистрировать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В Китае ввели льготы, стимулирующие производство «зеленых» машин, создана для них и разветвленная сеть заправок. В Великобритании и Франции к 2040 году планируют вообще отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания.

В нашей стране доля электромобилей в общем автопарке составляет очень малую величину — 0.004%. Их насчитывается немногим более 1800 единиц, в то время, как в Европе — уже более 1 млн таких машин.