Дилеры FCA взволнованы задержкой выпуска внедорожников Jeep Grand Wagoneer

Дилеры Fiat Chrysler Automobiles опасаются, что компания слишком затягивает запуск продаж долгожданного Jeep Grand Wagoneer.

Главный исполнительный директор FCA Серхио Маркионне впервые ссылался на трехрядный внедорожник более семи лет назад, однако до сих пор транспортное средство не доступно для заказа. Несмотря на недавнее подтверждение запуска, автомобиль может не принести ожидаемую прибыль. Дилеры FCA говорят, что с увеличением цен на топливо, с каждым днем роскошный Jeep Grand Wagoneer становится сложнее продать.

По данным аналитика Bank of America Merrill Lynch Джона Мерфи, количество реализованных машин в Соединенных Штатах будет постепенно снижаться в течении следующих пяти лет. Этому поспособствуют высокие цены на топливо и более низкая стоимость подержанных транспортных средств. Однако представители FCA не сильно обеспокоены и считают: «Grand Wagoneer все равно будет продаваться, потому что это Jeep».