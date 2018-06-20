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В Китае представили новое поколение Volkswagen Passat
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В Китае представили новое поколение Volkswagen Passat 

РИА «ВистаНьюс» 2 часа назад
Немецкий бренд Volkswagen разработал новое поколение седана Passat для Китая, которое должно обеспечить более высокий уровень продаж чем в 2017 году. Модель получила внешность в стиле Arteon и Lavida.
Причиной разработки нового поколения Volkswagen Passat стал высокий уровень продаж Magotan в Китае — 216 303 единицы, и низкий седана — 160 324 авто. На данный момент в Китае предлагают американский вариант седана с адаптацией. Модель построена на старой архитектуре PQ46.
Новое поколении Volkswagen Passat получит платформу MQB и появится на рынке уже в августе. Модель имеет следующие габариты: длина — 4 933 мм, ширина — 1 836 мм, высота — 1 469 мм, база колес — 2 871 мм. В результате модель стала длиннее.
Ожидается, что моторная линейка нового поколения Volkswagen Passat будет представлена турбодвигателями TSI объемом 1,4 и 2,0 литра, которые генерируют до 150 и 220 «лошадей». В паре предлагают МКПП на шесть скоростей и вариатор DSG на семь.
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