В Китае сфотографировали новое поколение VW Passat

В Китае сфотографировали новое поколение Volkswagen Passat

Китайские автомобильные СМИ опубликовали фотографии нового поколения премиального немецкого седана Volkswagen Passat , официальный дебют которого запланирован на сентябрь 2018 года.

Судя по выложенным в интернет снимкам, новый «Пассат» будет отличаться от своего предшественника наличием более «купеобразного» силуэта кузова. При этом в экстерьере новинки активно задействуют дизайнерские решения, которые были применены при разработке внешности лифтбэка Arteon.

daily-motor.ru

В моторную гамму нового Passat 2019 для китайского авторынка войдут 1,4-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил, а также 2-литровый двигатель с двумя вариантами мощности — 186 и 220 «лошадок». Позже в продажу поступит гибридная модификация седана, которую можно будет заряжать от стационарной розетки.

Цены на новое поколение Пассат в «Поднебесной» стартуют примерно от 210 тысяч юаней или 2 миллионов 100 тысяч рублей.