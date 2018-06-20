Ещё
В Китае сфотографировали новое поколение VW Passat
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае сфотографировали новое поколение Volkswagen Passat 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Китайские автомобильные СМИ опубликовали фотографии нового поколения премиального немецкого седана Volkswagen Passat, официальный дебют которого запланирован на сентябрь 2018 года.
Судя по выложенным в интернет снимкам, новый «Пассат» будет отличаться от своего предшественника наличием более «купеобразного» силуэта кузова. При этом в экстерьере новинки активно задействуют дизайнерские решения, которые были применены при разработке внешности лифтбэка Arteon.
daily-motor.ru
В моторную гамму нового Passat 2019 для китайского авторынка войдут 1,4-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил, а также 2-литровый двигатель с двумя вариантами мощности — 186 и 220 «лошадок». Позже в продажу поступит гибридная модификация седана, которую можно будет заряжать от стационарной розетки.
Цены на новое поколение Пассат в «Поднебесной» стартуют примерно от 210 тысяч юаней или 2 миллионов 100 тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Стало известно, когда УАЗ «Патриот» получит АКПП и новый мотор В сети появились фотографии Audi A1 Новую Lada Granta FL засняли на видео на дорогах Тольятти
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением297
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку94
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Названы популярные иномарки российского производства
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение