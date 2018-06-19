Mercedes-AMG E 53 и CLS 53 выходят на российский рынок

В России стартуют продажи «заряженных» модификаций моделей 53-й серии.

Немецкий производитель запустил 53-ю серию в январе текущего года. Сначала были представлены седан CLS 53, купе и кабриолет E 53, а позднее к ним присоединились седан и универсал E-Class. Все эти модели, кроме универсала, теперь доступны на российском рынке для заказа.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Техническая начинка у всех этих моделей одинаковая — они комплектуются рядной «шестеркой» M256 объемом 3,0 литра с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, отдача которой составляет 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. В поддержку ДВС выступает гибридная система EQ Boost в виде стартера-генератора, установленного на коленвале в сочетании с 48-вольтовой бортовой электросистемой. Система включается при разгоне, а также умеет глушить и запускать бензиновый двигатель в процессе движения, отдача — 22 л.с. и 250 Нм.

Mercedes-AMG E 53 Cabriolet 4MATIC+

Время разгона с нуля до первой «сотни» у купе E 53 составляет 4,4 секунды, а у кабриолета и седанов — 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver стоимостью 179 тысяч рублей, «максималка» составит 270 км/ч.

Двигатель сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift и системой полного привода 4Matic+ с подключением передней оси через многодисковую муфту. В базовое оснащение 53-х моделей входит пневмоподвеска с настройками AMG.

Mercedes-AMG E 53 Coupe 4MATIC+

Ценник седана Mercedes-AMG E 53 составляет 5 650 000 рублей — он самый доступный и получает обивку салона из искусственной кожи, панорамную крышу, аудиосистему Burmester, камеру заднего вида, 19-дюймовые колеса и прочее оборудование. В качестве альтернативы можно рассмотреть модель BMW M550i xDrive с 462-сильным мотором V8 и разгоном до 100 км/ч за 4,0 секунды за 5 400 000 рублей. Купе Mercedes-AMG E 53 оценили в 5 850 000 рублей, кабриолет — 6 250 000 рублей, а седан CLS 53 стал самым дорогим — 6 400 000 рублей.

Кстати, недавно портал «Карельские Вести» публиковал шпионское видео с кроссовером Mercedes-Benz GLE новой генерации. Вероятно, у него тоже появится версия 53.

По материалам: www.kolesa.ru