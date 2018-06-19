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Названы цены на Mercedes-AMG 53 в России
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Названы цены на Mercedes-AMG 53 в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На российский рынок выходят «заряженные» версии седана, купе, четырехдверного купе и кабриолета.
Как сообщает пресс-служба российского представительства компании, цены на четырехдверку Mercedes-AMG E 53 начинаются от 5,6 млн рублей, на купе Mercedes-AMG E 53 Coupe — от 5,8 млн рублей, на кабриолет Mercedes-AMG E 53 Cabrio — от 6,2 млн рублей, а на четырехдверное купе Mercedes-AMG CLS 53 — от 6,4 млн рублей. Напомним, в Европе в семейство также входит универсал E 53, однако на российском рынке автомобиль с таким типом кузова не представлен.
Все перечисленные модели предлагаются системой полного привода 4Matic+, пневмоподвеской с AMG-настройками и безальтернативной силовой установкой. В состав последней входят шестицилиндровый турбомотор M256 объемом 3 литра мощностью 435 л.с. и стартер-генератор EQ Boost, который работает от 48-вольтовой электросети и дает прибавку в мощности в 22 «силы» при разгоне. Трансмиссия — 9-диапазонный «автомат» AMG Speedshift.
Позже в продажу поступят более мощные модификации AMG 63.
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