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В России появились «заряженные» гибриды Mercedes-AMG E 53 и CLS 53
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В России появились «заряженные» гибриды Mercedes-AMG E 53 и CLS 53 

Motor.ru 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz начала на российском рынке продажи седана, купе и кабриолета E-Class, а также купеобразного седана CLS из семейства AMG 53. Эти автомобили оснащены гибридной силовой установкой и системой полного привода с возможностью отключения тяги на переднюю ось.
Седан Mercedes-AMG E 53 на российском рынке будет стоить 5,65 миллиона рублей, купе — от 5,85 миллиона рублей, кабриолет — от 6,25 миллиона, а модель CLS — от 6,4 миллиона рублей.
Все автомобили 53-й серии оснащаются трехлитровой «шестеркой» мощностью 435 лошадиных сил с турбонагнетателем и компрессором с электроприводом, который помогает избавиться от турбоямы. Также в состав силовой установки входит девятиступенчатая автоматическая коробка передач и стартер-генератор, работающий от 48-волтовой сети и кратковременно повышающий отдачу мотора на 22 силы и 250 Нм момента.
Седан и кабриолет набирают первую «сотню» за 4,5 секунды, купе — за 4,4 секунды, а CLS — за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час (с пакетом AMG Driver’s Package — 270 километров в час).
Самый мощный автомобиль E-Класса — 571-сильный седан Mercedes-AMG E 63 — стоит от 7,5 миллиона рублей.
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