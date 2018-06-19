«Авто-Брокер» задает высокие стандарты

«Авто-Брокер» начинал работу в 2012 году с маленькой площадки на два десятка машин. У нас было два менеджера и один строительный вагончик", — вспоминает Леонид Епищенко.

Будучи врачом по профессии, гендиректор компании на первых порах совмещал работу на площадке и в больнице. Благодаря настойчивости основателя компании, дело пошло в гору — за шесть лет бизнес увеличился в десятки раз.

Сегодня «Авто-Брокер» зарекомендовал себя как надежный продавец авто с пробегом, которому доверяют не только клиенты, но и финансовые учреждения, а также страховые компании. «Авто-Брокер» аккредитован во всех крупнейших банках страны. Кредит на покупку машины с пробегом в «Авто-Брокере» выдают более 15 банков. Компания имеет несколько площадок в Самаре, на которых размещены более 700 машин, а в целом «Авто-Брокер» предлагает к реализации порядка 3 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, за каждым из которых закреплен персональный менеджер. Спектр предлагаемых машин включает все ценовые категории — от самых доступных, до премиальных. Наибольшая доля приходится на автомобили от 200 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Ежемесячный объем продаж составляет более 300 машин.

Все больше внимания этому сегменту авторынка уделяет государство, оно ориентировано на поддержку автосалонов, применяющих в своей работе наиболее прогрессивные практики. «Авто-Брокер» — аккуратный налогоплательщик и ответственный работодатель, в компании трудится большое количество сотрудников различных специальностей. Коллектив состоит в основном из молодых высокообразованных людей. В 2016 году компания была удостоена награды «Национальная марка качества», учрежденной Фондом поддержки предпринимательских инициатив.

"Рынок автомобилей с пробегом плавно переходит из хаотичного состояния к цивилизованным формам, — отмечает Леонид Епищенко. — Все меньше покупателей готовы брать «кота в мешке». Фирмы с неясной репутацией вытесняются с рынка, вместе с ними уходят и стереотипы, касающиеся так называемых «перекупов», о безответственности которых наслышан, пожалуй, каждый, кто хоть раз покупал или продавал подержанный автомобиль. Настороженность по отношению к рынку подержанных автомобилей все еще есть, но она ослабевает, поскольку появляются площадки, в основе бизнеса которых лежит идея качественной комиссионной продажи машин".

На таких площадках выставляются автомобили наших соседей, друзей, знакомых, жителей города и области, желающих продать машину дорого и быстро. Здесь же можно подобрать для себя другой автомобиль и сразу же на нем уехать, поскольку покупатель с ходу получает четкое понимание о происхождении и техническом состоянии комиссионного автомобиля. Общих стандартов работы на рынке пока нет — все компании работают по собственным стандартам. Например, особенностью «Авто-Брокера» является серьезный упор на развитие онлайн-комиссии: компания размещает информацию о машине в Интернете, а владелец в это время ездит на своем авто — это очень удобно.

Автомобили компании представлены на всех популярных интернет-площадках по продажам машин. Если покупатель заинтересовался автомобилем, который находится на онлайн-комиссии, он звонит в компанию и встречается с продавцом на одной из площадок «Авто-Брокера». Общение проходит в присутствии менеджера, который сопровождает сделку, помогает с оформлением документов и гарантирует полную безопасность расчетов. Набирает популярность и фирменная программа «Авто-Брокера» — комиссионная продажа с авансированием, она предполагает выдачу денежных средств владельцу в размере 95% от стоимости автомобиля, а спрос стимулируется еженедельным снижением цены.

Несмотря на популярность интернет-площадок, их не заменит живая демонстрация автомобиля, с возможностью его потрогать, посидеть за рулем, прокатиться. Плюс «Авто-Брокера» в том, что в одном месте стоит большое количество автомобилей на любой вкус и кошелек со стопроцентной гарантией юридической чистоты, которую отслеживает инспектор фирмы. Техническая проверка автомобилей, поступающих на комиссию, также ведется самым тщательным образом. Это обязательный тест лакокрасочного покрытия с видеофиксацией. На площадке есть подъемник, которым можно воспользоваться. А если человек не разбирается в тонкостях, механик расскажет все о состоянии автомобиля и даст примерный расклад о размере вложений, если они необходимы.

"Ответственность компании не ограничивается лишь процессами купли-продажи, — рассказал гендиректор «Авто-Брокера». — Иногда приходится нести дополнительные расходы, например, на ремонт машины, которая сломалась сразу после покупки. Продавая машины с пробегом, важно понимать, что от поломки никто не застрахован. И тем не менее «Авто-Брокер» компенсирует расходы на ремонт в случаях, когда ответственность компании очевидна. Мы отправляем машину в сервис, где оценивается стоимость ремонта. У компании большое количество автосервисов-партнеров по всему спектру работ. Приходя к нам, человек хочет иметь определенные гарантии, и он их получает. Мы не бросаем наших клиентов", — подчеркивает Леонид Епищенко.

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