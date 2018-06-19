«Бюджетник» Ford после рестайлинга обзавёлся новым мотором

В Южной Африке представлено обновлённое семейство Ford Figo : компактные седан и хэтчбек получили изменения в дизайне, а также новый бензиновый двигатель.

Впервые посвежевшую бюджетную «пятидверку» Ford продемонстрировали в январе 2018 года в Индии, причем в этой стране рестайлинговая модель дебютировала во «внедорожном» исполнении Freestyle. В начале июня кросс-версию анонсировали для Южной Америки, там модель зовется Ka. Стандартный обновленный хэтч фордовцы пока показали только в европейской спецификации — премьера такого компакта состоялась в феврале (в Старом свете хэтчбек называется Ka+; кстати, у европейской модели тоже появилась «внедорожная» версия — Active). Теперь же пришла очередь ЮАР. В Африке у пятидверного Figo кросс-версии нет, зато на этом рынке (как и в Южной Америке и Индии) помимо хэтчбека продают еще и «четырехдверку» — посвежевший седан мы видим впервые, в остальных странах эта модификация до сих пор не представлена.

Внешне предназначенные для ЮАР компакты изменились так же, как и Figo/Ka на других рынках: и седан, и хэтчбек получили другие радиаторную решетку и бамперы, модернизированные фары. В салоне поменяли переднюю панель и «приборку», появились новые материалы отделки. Кстати, в отличие от версий для других стран, в Африке для Figo нельзя заказать мультимедийную систему Sync 3 с сенсорным тачскрином — только обычная «магнитола», правда, она тут новая.

В ЮАР на смену бензиновому четырехцилиндровому двигателю 1.5 Sigma (112 л.с., 136 Нм) пришел трехцилиндровый «атмосферник» семейства Dragon аналогичного объема с отдачей в 120 л.с. (150 Нм). И седан, и хэтч доступны с пятиступенчатой «механикой», для «пятидверки» еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат» (дореформенные седан и хэтч предлагались с КВП или «роботом»). У дорестайлингового хэтчбека Ford Figo в Африке еще был турбодизель 1.5 TDCi (101 л.с., 215 Нм, 5КВП), однако посвежевшей модели мотор на «тяжелом» топливе не положен.

На индийском рынке «кроссовер» Figo Freestyle представлен с атмосферной «тройкой» 1.2 Dragon (96 л.с.) и дизелем 1.5 TDCi (100 л.с.), оба мотора сочетаются с 5КВП. Европейский обновленный Ford Ka+ оснащается теми же моторами и коробкой, что и «индийская» модель, при этом двигатель 1.2 в Старом свете выдает 70 или 85 л.с., а мощность дизеля составляет 95 л.с.

В ЮАР в список оборудования базовой комплектации обновленного Figo вошли ABS, ЭУР, пара подушек безопасности, кондиционер и аудиосистема. В топовой версии есть электропривод наружных зеркал, и противотуманки. У хэтчбека с АКП имеется система помощи при подъеме.

В пересчете с местной валюты на наши деньги цена рестайлинговой «пятидверки» стартует с отметки примерно в 854 000 рублей по актуальному курсу, седан же стоит от 882 000 рублей. Для Южной Африки это довольно привлекательные ценники.

Вскоре стандартный обновленный хэтчбек и посвежевший седан должны добраться до Южной Америки и Индии. В России же Figo/Ka не представлен, продавать эту модель в нашей стране не планируют.

Напомним, ранее Ford расширил линейку комплектаций Focus для РФ.

По материалам: www.kolesa.ru