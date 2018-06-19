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Ford Figo получил новый мотор
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Ford Figo получил новый мотор 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Недавно было представлено обновлённое семейство автомобилей Ford Figo. После рестайлинга машины получили некоторые изменения в дизайне, а также новый бензиновый мотор.
Впервые рестайлинговую версию пятидверки показали ещё в начале текущего года в рамках Индийского рынка, где она уже вышла в виде внедорожника. Спустя время состоялась премьера обновлённой модификации машин для европейского и южноамериканского рынков. Теперь же настал черёд Южной Африки. Там пятидверка не имеет кросс-версии, зато доступна четырёхдверная модификация, которая до сих пор не была показана в других странах мира.
Внешние изменения коснулись оформления радиаторной решётки, бамперов и фар. В интерьере изменилась приборная доска, в добавок ко всему покупатель имеет возможность отдельно заказать современную мультимедийную системы с сенсорным экраном для управления. В базовой же модификации будет установлена обычная магнитола, хотя и нового образца.
Что касается силовой гаммы, то новинка получит мотор объёмом в полтора литра с отдачей в сто двадцать лошадиных сил. Он может работать с коробкой автомат на шесть ступеней и с механической коробкой передач на пять ступеней.
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