Ford Figo получил новый мотор

Недавно было представлено обновлённое семейство автомобилей Ford Figo . После рестайлинга машины получили некоторые изменения в дизайне, а также новый бензиновый мотор.

Впервые рестайлинговую версию пятидверки показали ещё в начале текущего года в рамках Индийского рынка, где она уже вышла в виде внедорожника. Спустя время состоялась премьера обновлённой модификации машин для европейского и южноамериканского рынков. Теперь же настал черёд Южной Африки. Там пятидверка не имеет кросс-версии, зато доступна четырёхдверная модификация, которая до сих пор не была показана в других странах мира.

Внешние изменения коснулись оформления радиаторной решётки, бамперов и фар. В интерьере изменилась приборная доска, в добавок ко всему покупатель имеет возможность отдельно заказать современную мультимедийную системы с сенсорным экраном для управления. В базовой же модификации будет установлена обычная магнитола, хотя и нового образца.

Что касается силовой гаммы, то новинка получит мотор объёмом в полтора литра с отдачей в сто двадцать лошадиных сил. Он может работать с коробкой автомат на шесть ступеней и с механической коробкой передач на пять ступеней.