Российским поклонникам суперкаров предложили суперчерную машину

Итальянский автопроизводитель Maserati представил в России новую версию внедорожника Levante — Levante Nerissimo — с полностью черным кузовом.

Версия разработана для моделей Levante, а также Ghibli и Quattroporte, представлена в модификации GranSport. Верхняя часть решетки радиатора, трезубец, боковые воздухозаборники, задние стойки и эмблема Maserati отделаны черным хромом, а решетка радиатора, дверные ручки, насадки выхлопной трубы и оконные рамки выполнены в эксклюзивном черном цвете. Черная также отделка противотуманных фар и 20-дюймовые литые диски Urano. Для модели Levante доступна в качестве дополнительной опции черная обводка.

Салон тоже выдержан в черном цвете. Отделка может быть выбрана из трех вариантов цветов: Dark Mirror, Black Piano и Carbon.