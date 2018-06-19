Шесть колес правосудия: самый суровый Jeep, который вы видели

Трехосная болезнь охватывает планету. Мерседесовцы со своим G 63 AMG 6x6 подали дурной пример Kahn Design, Hennessey Performance. Концептуально схожего монстра построила компания Bruiser Conversions.

Компанию афтермаркет-монстров и махрового эксклюзива вроде Kahn Flying Huntsman, Hennessey VelociRaptor и Devel Sixteen пополнил еще один крутой тип. Говорящее имя создавшей его фирмы переводится с английского как «превращение в здоровяка» и оно полностью оправдано. Дабы у зрителя не было сомнений и вопросов, эмблемой выступает стилизованное изображение головы американского стаффордширского терьера и шильдики «6x6» с покрытием, имитирующим не то ржавчину, не то грязь. Но… какие вообще могут быть сомнения, когда вас сверлит взглядом чудовищная машина цвета хаки, выросшая до небес?

За основу был взят Wrangler JK прошлого поколения, которому добавили третью ось и переформатировали кузов в пикап. Об оффроудном потенциале «Рэнглера» ходят легенды, но «бешеный пес» явно покруче, ибо в его арсенале модифицированная, более длинноходная подвеска, увеличенный дорожный просвет и другая раздаточная коробка. В палитре двигателей есть как турбодизель Cummins, так и крайслеровская «восьмерка» Hemi. Но наш герой вооружен джи-эмовским 450-сильным двигателем V8 LS3 объемом 6,2 л — фанаты Chevy Corvette не зря встрепенулись, ведь именно этот агрегат с великолепным звучанием ставился на спорткар шестого поколения. Кстати, Bruiser Conversions готова превратить в шестиколесное чудище модель последнего поколения JL и даже «позапрошлый» Wrangler TJ. Интересно, много ли найдется желающих?