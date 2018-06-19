Ещё
Mercedes-Benz показал новые фотографии первого электрокроссовера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz показал новые фотографии первого электрокроссовера 

Motor.ru 27 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии прототипа новой модели — электрического кроссовера EQC. На снимках показан автомобиль в камуфляже, проходящий испытания в Испании в условиях жаркого климата.
Электрокроссовер тестируют при температуре +50 градусов Цельсия. Инженеры хотят проверить, как в этих условиях поведет себя батарея, а также насколько эффективна система охлаждения силовой установки и климат-контроль в экстремальных условиях.
До этого «Мерседес» проводил испытания этого автомобиля на севере Швеции при температуре -35 градусов Цельсия. Инженеры проверяли запуск силовой установки при холодных батареях, работу зарядных кабелей, а также систем предварительного прогрева салона и рекуперации энергии.
В общей сложности компания построила около 200 прототипов EQC. Помимо Швеции и Испании, машины также проходят испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США.
Этот кроссовер станет первой моделью из линейки электромобилей EQ. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проехать без подзарядки около 482 километров.
В серию модель EQC, как ожидается, будет запущена в 2019 году. Предзаказы на автомобиль уже принимаются — первыми получили возможность заказать машину жители Норвегии.
Motor.ru: последние новости
Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России «Самый лучший» McLaren F1 выставили на продажу Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением292
Водители передрались на трассе под Калининградом34
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
К чему может привести падение цен на бензин1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение