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Модернизированная Lada Granta попала на видео в Тольятти
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Модернизированная Lada Granta попала на видео в Тольятти 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Сети появилось видео, на котором модернизированный седан LADA Granta FL, скрытый под камуфляжем, проходит финальные тесты на улицах Тольятти. Об этом сообщило ИА Nation News.
Х-образный дизайн обновленного седана похож на Lada Vesta. Номерной знак находится на крышке багажника в специальной нише.
Отмечается, что у модернизированной модели будет те же технические характеристики, что и у предыдущего варианта линейки. В августе состоится презентация автомобиля, на которой будут раскрыты все детали изменений.
С 2025 года все автомобили шведской компании Volvo получат 25% элементов, которые будут выполнены из переработанного пластика. Автопроизводитель предложил тесное сотрудничество поставщикам пластиковых комплектующих и призвал использовать вторичный пластик в их изготовлении.
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