Модернизированная Lada Granta попала на видео в Тольятти

В Сети появилось видео, на котором модернизированный седан LADA Granta FL, скрытый под камуфляжем, проходит финальные тесты на улицах Тольятти. Об этом сообщило ИА Nation News.

Х-образный дизайн обновленного седана похож на Lada Vesta . Номерной знак находится на крышке багажника в специальной нише.

Отмечается, что у модернизированной модели будет те же технические характеристики, что и у предыдущего варианта линейки. В августе состоится презентация автомобиля, на которой будут раскрыты все детали изменений.