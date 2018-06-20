Новую Lada Granta FL засняли на видео на дорогах Тольятти

В Сети появились очередные шпионские фото новой Lada Granta FL, официальный дебют которой запланирован на предстоящий в конце августа автосалон в Москве (ММАС-2018). Кроме того, на Youtube также доступен видеролик с обкатки новой Лада Гранта, выложенный на канале 4×4 NIVA-TV.

Дизайн новинки уже давно не является секретом, однако «АвтоВАЗ» продолжает упорно скрывать его камуфляжем. Тем не менее, уже давно понятно, что новая «Гранта» получит переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta (фирменный X-образный стиль), но без хромированных элементов.

Сзади перемен еще меньше — номерной знак переедет с бампера на специальную нишу, расположенную на крышке багажника.

Техническая информация о данной модели пока не объявлена, однако предполагается, что новая Granta FL сохранит моторную линейку своего предшественника.