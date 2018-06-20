Ещё
Новую Lada Granta FL засняли на видео на дорогах Тольятти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую Lada Granta FL засняли на видео на дорогах Тольятти 

Daily-Motor 54 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появились очередные шпионские фото новой Lada Granta FL, официальный дебют которой запланирован на предстоящий в конце августа автосалон в Москве (ММАС-2018). Кроме того, на Youtube также доступен видеролик с обкатки новой Лада Гранта, выложенный на канале 4×4 NIVA-TV.
Дизайн новинки уже давно не является секретом, однако «АвтоВАЗ» продолжает упорно скрывать его камуфляжем. Тем не менее, уже давно понятно, что новая «Гранта» получит переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta (фирменный X-образный стиль), но без хромированных элементов.
Сзади перемен еще меньше — номерной знак переедет с бампера на специальную нишу, расположенную на крышке багажника.
Техническая информация о данной модели пока не объявлена, однако предполагается, что новая Granta FL сохранит моторную линейку своего предшественника.
Daily-Motor: последние новости
Стало известно, когда УАЗ «Патриот» получит АКПП и новый мотор В сети появились фотографии Audi A1 За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением297
ФАС проверила цены на бензин и утешила россиян107
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку94
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение