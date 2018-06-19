Обновленную Lada Granta засняли на видео

Тестовый прототип седана был заснят в процессе дорожных испытаний.

В Сети появилось свежее видео с рестайлинговым седаном Lada Granta , кузов которого полностью скрывает камуфляжная пленка. Автор видео — журналист Юрий Ефимов из Тольятти. Машина была заснята неподалеку головного завода АВТОВАЗа . Видео весьма качественное и демонстрирует автомобиль сзади, сбоку и спереди.

Предполагается, что обновленная Lada Granta будет представлена в конце августа текущего года в рамках Международного Московского автосалона. Модернизация также затронет Kalina, которая перестанет быть отдельной моделью и пополнит семейство Granta.

В процессе обновления внешность Granta будет адаптирована к X-образной стилистике, как у флагманской Lada Vesta . В числе изменений модернизация кормы, в результате чего ниша под номерной знак переместится с бампера на крышку багажника, тогда как в нижней части бампера появится противотуманный фонарь, по аналогии с Vesta и Xray.

Техническая начинка, предположительно, останется прежней, но в списке оборудования появятся новые опции. Ожидается, что рестайлинговая Lada Granta станет первой моделью, которая получит систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect, которая позволит через приложение на смартфоне удаленно запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местоположение и состояние машины.

После объединения моделей Granta и Kalina в одно семейство, оно будет состоять из пяти модификаций: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Модель Калина перестанет существовать.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал шпионские фото обновленного универсала Lada Granta/Kalina.

По материалам: www.kolesa.ru