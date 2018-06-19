Ещё
Обновленную Lada Granta засняли на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленную Lada Granta засняли на видео 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тестовый прототип седана был заснят в процессе дорожных испытаний.
В Сети появилось свежее видео с рестайлинговым седаном Lada Granta, кузов которого полностью скрывает камуфляжная пленка. Автор видео — журналист Юрий Ефимов из Тольятти. Машина была заснята неподалеку головного завода АВТОВАЗа. Видео весьма качественное и демонстрирует автомобиль сзади, сбоку и спереди.
Предполагается, что обновленная Lada Granta будет представлена в конце августа текущего года в рамках Международного Московского автосалона. Модернизация также затронет Kalina, которая перестанет быть отдельной моделью и пополнит семейство Granta.
В процессе обновления внешность Granta будет адаптирована к X-образной стилистике, как у флагманской Lada Vesta. В числе изменений модернизация кормы, в результате чего ниша под номерной знак переместится с бампера на крышку багажника, тогда как в нижней части бампера появится противотуманный фонарь, по аналогии с Vesta и Xray.
Техническая начинка, предположительно, останется прежней, но в списке оборудования появятся новые опции. Ожидается, что рестайлинговая Lada Granta станет первой моделью, которая получит систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect, которая позволит через приложение на смартфоне удаленно запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местоположение и состояние машины.
После объединения моделей Granta и Kalina в одно семейство, оно будет состоять из пяти модификаций: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Модель Калина перестанет существовать.
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал шпионские фото обновленного универсала Lada Granta/Kalina.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Новый Audi A1 остался без дизелей и трехдверного кузова Футбольная версия УАЗ Патриот уже в продаже Mercedes-AMG E 53 и CLS 53 выходят на российский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением294
Водители передрались на трассе под Калининградом36
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона2
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение