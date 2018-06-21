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Обновленный Lada Largus показали на первых изображениях
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Обновленный Lada Largus показали на первых изображениях 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Спустя некоторое время после появления в интернете слухов о планах «АвтоВАЗа» показать на грядущем автосалоне в Москве (ММАС-2018) помимо рестайлинговой Lada Granta и обновленную версию модели Largus, в Сети появились первые рендеры этого универсала, разработанные независимыми дизайнерами портала Колеса.ру.
По мнению редакции данного издания, новая «Лада Ларгус 2018» получит дизайн в стиле Lada Vesta и Lada XRay, под который «АвтоВАЗовцы» постепенно подгоняют весь свой модельный ряд. В числе новшеств в экстерьере нового Ларгуса стоит отметить появление видоизмененной оптики и другой радиаторной решетки. Х-образных выштамповок, которые являются отличительными элементами дизайна Vesta и X-Ray, как и обновленная Granta, новый Largus, скорее всего, не получит.
Не исключено, что набор штатного оборудования «Ларгуса» также претерпит изменения в сторону расширения. Ожидается, что уже в «базе» для покупателей будет предложен кондиционер, передние подушки безопасности и многое другое.
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