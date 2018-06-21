Обновленный Lada Largus показали на первых изображениях

Спустя некоторое время после появления в интернете слухов о планах «АвтоВАЗа» показать на грядущем автосалоне в Москве (ММАС-2018) помимо рестайлинговой Lada Granta и обновленную версию модели Largus, в Сети появились первые рендеры этого универсала, разработанные независимыми дизайнерами портала Колеса.ру

По мнению редакции данного издания, новая « Лада Ларгус 2018» получит дизайн в стиле Lada Vesta Lada XRay , под который «АвтоВАЗовцы» постепенно подгоняют весь свой модельный ряд. В числе новшеств в экстерьере нового Ларгуса стоит отметить появление видоизмененной оптики и другой радиаторной решетки. Х-образных выштамповок, которые являются отличительными элементами дизайна Vesta и X-Ray, как и обновленная Granta, новый Largus, скорее всего, не получит.

Не исключено, что набор штатного оборудования «Ларгуса» также претерпит изменения в сторону расширения. Ожидается, что уже в «базе» для покупателей будет предложен кондиционер, передние подушки безопасности и многое другое.