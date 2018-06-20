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В Сети появилось видео испытаний новой версии Lada Granta
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В Сети появилось видео испытаний новой версии Lada Granta 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
АвтоВАЗ продолжает тестировать обновленную Lada Granta.
В Сети опубликовано видео испытаний, проводимых АвтоВАЗом, обновленной версии автомобиля Lada Granta. На этот раз дорожные испытания автомобиля в Тольятти попали на видео.
Как сообщается на сайте производителя, модель оснастят икс-фейсом в стиле Lada Vesta. Также будут изменены решетка радиатора и бампер. На задней панели багажника появится название Lada, которое сделают крупными литерами, и номерной знак. Спереди же будет установлен новый «шильдик» с полными парусами.
Салон новой Granta будет оснащен новой панелью приборов, а также системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.
Отметим, что в техническом плане машина не будет изменена.
Новая версия Lada Granta будет представлена на Московском международном автосалоне, который откроет свои двери для посетителей в конце августа этого года. Как ожидается, сразу после премьеры начнется серийное производство автомобиля.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ готовится запустить серийное производство обновленных спортивных седанов Lada Vesta Sport.
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