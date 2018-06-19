Ещё
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
Далее:
Читайте также:
Ещё

UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания UAZ планирует в ближайшее время модернизировать внедорожник Patriot. Как сообщает сообщество «RCI News» во ВКонтакте, основными изменениями станут новый двигатель и автоматическая коробка передач.
Первой доработкой «Патриота», которая появится на внедорожнике в сентябре этого года, станет новая система охлаждения двигателя. На машину планируется установить одноклапанный термостат, как на прежних дизельных «Патриотах».
В марте следующего года внедорожник оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain и новым двигателем. Им станет 150-сильный бензиновый агрегат «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 литра. Такой же мотор ставят на «УАЗ Профи», однако для «Патриота» он будет модернизирован.
Как ожидается, «автомат» не сможет работать в паре с нынешним 135-сильным двигателем.
Помимо этого, также планируется появление доработанного переднего моста от «УАЗа Профи» (он получит иные поворотные кулаки) и ручек на стойках кузова в салоне.
Последними новинками «УАЗа» стало появление спецверсий «Патриота» — экспедиционной, подготовленной для тяжелого бездорожья, и футбольной, разработанной к чемпионату мира.
Motor.ru: последние новости
Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России «Самый лучший» McLaren F1 выставили на продажу Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением294
Водители передрались на трассе под Калининградом36
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона2
Цена на бензин: автолюбители не спешат праздновать победу
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение