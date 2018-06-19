Обновлённые «бюджетники» Datsun GO и GO+ появятся на рынке в сентябре

Компания Datsun назвала дату вывода на рынок рестайлинговых хэтчбека GO и компактвэна GO+.

Известно, что первая партия серийных моделей приедет в индийские дилерские центры 28 сентября этого года.

В качестве напоминания, скажем, что обновлённые «пятидверки» были представлены мировой общественности в мае на специальном мероприятии в Индонезии.

Экстерьер «посвежевших» Datsun GO и GO+ выполнен в стилистике старшего собрата Datsun Cross. Автомобили получили крупную шестиугольную решетку радиатора, модернизированные бампера, большой задний спойлер, иные ДХО на LED-элементах и изменённые задние фонари.

Салон обновлённых «бюджетников» украсили доработанной передней панелью, стильной «приборкой» и новейшим мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем на 6,75 дюйма и возможностью поддержки смартфона.

Модели GO и GO+ приводятся в движение бензиновым движком объёмом 1,2 литра, производительность которого в зависимости от исполнения 68 или 78 л.с. В паре с ним трудиться 5-ступенчатая механика или вариатор X-Tronic CVT от Nissan

Минимальная цена «посвежевшего» хэтча начинается от 480 тыс. рублей, а компактвэна — от 579 тыс. рублей по актуальному курсу. То есть модели подорожали на 25-50 тыс. рупий (23-46 тыс. руб.).