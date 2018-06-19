УАЗ Патриот в следующем году укомплектуют бензиновым двигателем

Отечественный внедорожник УАЗ Патриот уже со следующего года получит бензиновый мотор, который будет работать в паре с 6-скоростной АКПП марки Punch Powertrain.

Модернизация внедорожника запланирована на март 2019-го. Бензиновый силовой агрегат объемом 2,7 литра будет генерировать 150 лошадиных сил, а также УАЗ получит новую охладительную систему и усовершенствованный передний мост. «позаимствованный у другой модели UAZ — Profi.

На сегодняшний день под капотом UAZ Patriot находится 2,0-литровый агрегат мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 210 Нм.

Также отечественный внедорожник оснащен 5-скоростной МКПП, системой подключаемого привода и раздаточной коробкой.

Стоимость внедорожника начинается с 719 тысяч рублей. Напомним, что эта версия внедорожников является безусловным лидером отечественного авторынка.

УАЗ Патриот назван одной из самых адаптированных к условиям бездорожья и экстремального вождения моделей.