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УАЗ Патриот в следующем году укомплектуют бензиновым двигателем
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УАЗ Патриот в следующем году укомплектуют бензиновым двигателем 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Отечественный внедорожник УАЗ Патриот уже со следующего года получит бензиновый мотор, который будет работать в паре с 6-скоростной АКПП марки Punch Powertrain.
Модернизация внедорожника запланирована на март 2019-го. Бензиновый силовой агрегат объемом 2,7 литра будет генерировать 150 лошадиных сил, а также УАЗ получит новую охладительную систему и усовершенствованный передний мост. «позаимствованный у другой модели UAZ — Profi.
На сегодняшний день под капотом UAZ Patriot находится 2,0-литровый агрегат мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 210 Нм.
Также отечественный внедорожник оснащен 5-скоростной МКПП, системой подключаемого привода и раздаточной коробкой.
Стоимость внедорожника начинается с 719 тысяч рублей. Напомним, что эта версия внедорожников является безусловным лидером отечественного авторынка.
УАЗ Патриот назван одной из самых адаптированных к условиям бездорожья и экстремального вождения моделей.
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