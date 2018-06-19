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На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
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На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL 

Car.ru 10 минут назад
Фото: Car.ru
На общественных дорогах в Тольятти отечественному папарацци удалось зафиксировать модернизированную версию LADA Granta в камуфляже.
Известно, что сейчас Granta FL проходит финальные дорожные тесты, а общественности модель представят в августе 2018-го.
Несмотря на маскировку, некоторые изменения внешнего вида LADA Granta очевидны: в дизайне четко прослеживается Х-образный стиль LADA Vesta — передняя часть сузится.
Интересный нюанс — номерной знак инженеры решили расположить на крыше багажного отделения.
По предварительным сведениям, технические характеристики LADA Granta FL останутся неизменными.
Не исключено, что новую LADA Granta с приставкой FL, обозначающей «фейслифтинг», презентуют на автосалоне в Москве.
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