На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL

На общественных дорогах в Тольятти отечественному папарацци удалось зафиксировать модернизированную версию LADA Granta в камуфляже.

Известно, что сейчас Granta FL проходит финальные дорожные тесты, а общественности модель представят в августе 2018-го.

Несмотря на маскировку, некоторые изменения внешнего вида LADA Granta очевидны: в дизайне четко прослеживается Х-образный стиль LADA Vesta — передняя часть сузится.

Интересный нюанс — номерной знак инженеры решили расположить на крыше багажного отделения.

По предварительным сведениям, технические характеристики LADA Granta FL останутся неизменными.

Не исключено, что новую LADA Granta с приставкой FL, обозначающей «фейслифтинг», презентуют на автосалоне в Москве.