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В оснащение Peugeot 5008 добавили электровелосипед
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В оснащение кроссовера Peugeot 5008 добавили электровелосипед 

Motor.ru 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.
Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость — 20 километров в час.
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов (151,8 тысячи рублей по текущему курсу).
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