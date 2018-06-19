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Представлен суперкар для одного из самых известных супергероев
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Представлен суперкар для одного из самых известных супергероев 

Auto.Today 27 минут назад
Фото: Auto.Today
Уже с названия становится понятно, что бэтмобиль — транспортное средство, принадлежащее одному из самых популярных персонажей комиксов — Бэтмену.
За последнее десятилетие автомобили полностью преобразились, поэтому вместе с ними обновляется и автомобиль вымышленного персонажа. Оригинальный родстер и по совместительству бэтмобиль Lincoln появился очень давно и стал участником популярного сериала, теперь же ему на замену пришел совершенно новый автомобиль, получивший экстерьер в аналогичных оттенках.
Рендерное изображение бэтмобиля, опубликованное на официальной странице художника Грега Капулло, определенно привлекает внимание общественности. Создатель цифрового снимка полностью откидывает использования ретро-деталей, заменяя их современными и впечатляющими компонентами. Здесь используются ярко-красные акценты, играющие на контрасте с мрачно-черной отделкой кузова, а также уникальные колесные диски различных размеров.
Конечно, ни один из бэтмобилей не существует в реальности и является идеальным дополнением для героя фантастической вселенной.
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