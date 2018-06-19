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Автоновинка Nissan Qashqai: первые подробности
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Автоновинка Nissan Qashqai: первые подробности 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Из официальных источников именитого японского автобренда стало известно, что третье по счету поколение линейки Nissan Qashqai выйдет в свет не ранее, чем через пару лет.
Это сказал в интервью журналистам Понцем Пондикутира вице-президент автобренда в Европе.
В частности он отметил, что самое ранее — это 2020 год, когда возможно автокомпания будет способна закончить разработку новой автомодели. А поработать есть над чем.
Так, решено создать решительно новую платформу для третьей серии. Правда в бюджетной версии развития событий рассматривается вариант с модернизированной платформой CMF от Renault-Nissan.
По силовой части автоновинка вероятно получит один из стандартных гибридных агрегатов с бензиновыми и электрическими моторами.
Про Qashqai на полной электротяге речи пока не идет. Ведь, как ранее сообщалось, японские автопроизводители из Nissan собирались разработать конкретную автомодель электрокроссовера.
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