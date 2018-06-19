Автоновинка Nissan Qashqai: первые подробности

Из официальных источников именитого японского автобренда стало известно, что третье по счету поколение линейки Nissan Qashqai выйдет в свет не ранее, чем через пару лет.

Это сказал в интервью журналистам Понцем Пондикутира вице-президент автобренда в Европе.

В частности он отметил, что самое ранее — это 2020 год, когда возможно автокомпания будет способна закончить разработку новой автомодели. А поработать есть над чем.

Так, решено создать решительно новую платформу для третьей серии. Правда в бюджетной версии развития событий рассматривается вариант с модернизированной платформой CMF от Renault-Nissan.

По силовой части автоновинка вероятно получит один из стандартных гибридных агрегатов с бензиновыми и электрическими моторами.

Про Qashqai на полной электротяге речи пока не идет. Ведь, как ранее сообщалось, японские автопроизводители из Nissan собирались разработать конкретную автомодель электрокроссовера.