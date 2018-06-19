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Lifan представит электрическую версию кроссовера Myway
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Lifan представит электрическую версию кроссовера Myway 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Lifan работает над полностью электрической комплектацией трёхрядного паркетника Myway, и уже опубликовал первые живые снимки новинки.
Глядя на представленные фото можно заметить, что дизайн экстерьера автомобиля остался прежним и лишь появился новый шильдик «EV» на двери багажника.
В движение кроссовер приводится электродвижком с отдачей 143 л.с. и высокоэффективными литий-ионными аккумуляторами. Ожидается, что запас хода модели на одной подзарядке будет примерно 300 км.
Отметим, что для россиян весной этого года стала доступна версия Lifan Myway с автоматической коробкой передач на 5 скоростей.
Минимальная цена новинки с АКПП начинается с 989 900 рублей. Уже в базе кроссовер наградили кнопочным запуском двигателя, легкосплавными катками на 17 дюймов, панорамным люком с электроприводом, парктроником и мультимедийным комплексом с камерой заднего вида.
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