Lifan представит электрическую версию кроссовера Myway

Автохолдинг Lifan работает над полностью электрической комплектацией трёхрядного паркетника Myway, и уже опубликовал первые живые снимки новинки.

Глядя на представленные фото можно заметить, что дизайн экстерьера автомобиля остался прежним и лишь появился новый шильдик «EV» на двери багажника.

В движение кроссовер приводится электродвижком с отдачей 143 л.с. и высокоэффективными литий-ионными аккумуляторами. Ожидается, что запас хода модели на одной подзарядке будет примерно 300 км.

Отметим, что для россиян весной этого года стала доступна версия Lifan Myway с автоматической коробкой передач на 5 скоростей.

Минимальная цена новинки с АКПП начинается с 989 900 рублей. Уже в базе кроссовер наградили кнопочным запуском двигателя, легкосплавными катками на 17 дюймов, панорамным люком с электроприводом, парктроником и мультимедийным комплексом с камерой заднего вида.