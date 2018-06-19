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Porsche Design празднует свое 70-летие выпуском стильного хронометра
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Porsche Design празднует свое 70-летие выпуском стильного хронометра 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Семьдесят лет — достаточно долгий период существования, который определенно необходимо отпраздновать. Поэтому немецкая корпорация Porsche Design, занимающаяся выпуском различных аксессуаров и одежды, представляет новую модель часов.
Названная 1919 Daytimer 70Y Sports Car Limited Edition является последним дополнением коллекции от Porsche Design, выпущенным в честь годовщины производителя автомобилей. В ней представлены элементы дизайна, вдохновленные Porsche 356. Специалистам удалось перевоплотить приборную панель классического автомобиля в роскошные часы с 42 миллиметровым титановым корпусом.
Сама модель окутана матово-черным покрытием и водостойкостью до 10 атмосфер. Внутри присутствует швейцарский автоматический механизм, в то время как на циферблате в области 6 часов располагается силуэт Porsche 356 и знаменитый 1948 год. При реализации всех стрелок и цифр используется белый цвет, в то время как индикация керамическая и в области трех часов есть специальное окошко для даты. Завершением образа является гравировка и черный кожаный ремешок.
В общем компания намерена выпустить символическое число часов — 1 948 экземпляром по цене в 2 948 евро (по текущему курсу эквивалентно 3500 долларов США). Модель будет доступна в онлайн— и местных магазинах Porsche.
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