Porsche Design празднует свое 70-летие выпуском стильного хронометра

Семьдесят лет — достаточно долгий период существования, который определенно необходимо отпраздновать. Поэтому немецкая корпорация Porsche Design, занимающаяся выпуском различных аксессуаров и одежды, представляет новую модель часов.

Названная 1919 Daytimer 70Y Sports Car Limited Edition является последним дополнением коллекции от Porsche Design, выпущенным в честь годовщины производителя автомобилей. В ней представлены элементы дизайна, вдохновленные Porsche 356 . Специалистам удалось перевоплотить приборную панель классического автомобиля в роскошные часы с 42 миллиметровым титановым корпусом.

Сама модель окутана матово-черным покрытием и водостойкостью до 10 атмосфер. Внутри присутствует швейцарский автоматический механизм, в то время как на циферблате в области 6 часов располагается силуэт Porsche 356 и знаменитый 1948 год. При реализации всех стрелок и цифр используется белый цвет, в то время как индикация керамическая и в области трех часов есть специальное окошко для даты. Завершением образа является гравировка и черный кожаный ремешок.

В общем компания намерена выпустить символическое число часов — 1 948 экземпляром по цене в 2 948 евро (по текущему курсу эквивалентно 3500 долларов США). Модель будет доступна в онлайн— и местных магазинах Porsche.