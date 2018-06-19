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В «Ключавто» объявили о приеме заказов на новый Bentley Bentayga V8
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В «Ключавто» объявили о приеме заказов на новый Bentley Bentayga V8 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Жители Юга России теперь могут купить спортивную версию люксового кроссовера Bentley Bentayga V8. Единственный дилер Bentley в ЮФО — копания «Ключавто» объявила о начале приема предварительных заказов на новинку.
Модель оснащена 4-литровым бензиновым двигателем V8 и способна развивать мощность в 550 л. с. и 770 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет 4,5 секунды и достигает максимальную скорость в 290 км/ч. «Выход Bentley Bentayga на рынок позволил установить марке абсолютно новый стандарт в сегменте роскошных автомобилей и создать самый быстрый внедорожник. Модель дает возможность владельцам наслаждаться путешествиями в любых условиях и в любой местности. В Bentley Краснодар открыты заказы для поклонников и владельцев английского бренд на новый Bentayga V8 — самый мощный и спортивный внедорожник Bentley в новом исполнении», — говорится в сообщении пресс-службы «Ключавто». В оснащение Bentley Bentayga V8 вошли пневматическая адаптивная подвеска, система активного подавления кренов, пакет All‑Terrain с настройками для различных условия бездорожья, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система ночного видения, Head-up дисплей, 10,2-дюймовые планшеты для задних пассажиров. Стоимость Bentley Bentayga V8 начинается с отметки 19 990 000 рублей.
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