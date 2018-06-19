Mercedes-AMG E 53 и CLS 53 выходят на рынок РФ

Сегодня стало известно о том, что в рамках отечественного рынка стартуют заряженные модификации моделей пятьдесят третей серии. Напомним, что она была выпущена в начале текущего года, однако до нашей страны дошла только сейчас.

Новые машины получили одинаковые технические характеристики относительно моторной гаммы. Под их капотом располагаются моторы объёмом в три литра с электрическим нагнетателем. Отдача такой силовой установки составляет четыреста тридцать пять лошадиных сил. До первой сотни автомобиль модели Е-53 способен разогнаться всего за четыре целых четыре десятых секунды, у машин в кузове седана и кабриолета этот показатель на одну десятую секунды больше. Максимальная скорость, которую может развить автомобиль, составляет двести пятьдесят километров в час. Если же приобрести отдельный пакет за сто семьдесят девять тысяч рублей, то максимальная скорость увеличится ещё на двадцать километров.

Стоить Mercedes-AMG E 53 будет от пяти миллионов шестисот пятидесяти тысяч рублей. В его комплектацию входит искусственная обивка салона, панорамная крыша, аудиосистема, камера заднего вида, колёса на девятнадцать дюймов, а также многое другое. Седан CLS 53 станет самым дорогим и будет стоить от шести миллионов четырёхсот тысяч рублей.