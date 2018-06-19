Обновленную Lada Granta сняли на тестах в Тольятти. Видео

До этого прототип несколько раз ловили на улицах, но качество фото оставляло желать лучшего.

На видеозаписи, сделанной Юрием Ефимовым, рестайлинговый седан Granta, можно разглядеть со всех сторон. Видео хорошего качества дает полную «картинку» автомобиля. Жаль только, что обновленная «Гранта» глухо затянута в пленку.

Согласно сопроводительному тексту к кадрам, Ефимов заснял седан рядом с главным корпусом завода АВТОВАЗ в Тольятти.