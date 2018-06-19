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В Оренбуржье резко подорожало газомоторное топливо
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В Оренбуржье резко подорожало газомоторное топливо 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье в очередной раз операторы газозаправочных станций поменяли цифры отпускной цены за газ для автомобилей. За две недели цена за литр топлива выросла почти на 20% и теперь составляет 25 рублей.
«Только недавно поставил газовое оборудование», — поделился автомобилист Сергей. — Думал, экономия будет существеннее. Слышал, что литр газа к концу июня будет стоить 30 рублей».
Цены на автомобильный газ — то, что волнует тех оренбуржцев, чьи автомобили переоборудованы под газомоторное топливо. При нынешних ценах на бензин пропан был эконом вариантом.
Литр газа был вполовину дешевле литра бензина. Сейчас, когда на многих заправках бензин даже слегка подешевел — на 20-30 копеек, и стоит 40.60 за литр 92-го, газ подорожал до 25 рублей. В Перми, например, литр пропана сегодня стоит 20.60. Оренбуржцы не видят объективных причин для подобного роста цены на газомоторное топливо.
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