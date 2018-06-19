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В Россию привезли новые заряженные «Мерседесы»
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В Россию привезли новые заряженные «Мерседесы» 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
На гамму бензиновых моторов премиум-седана Mercedes-Benz E-Класса без слез не взглянешь — либо базовая версия Е 200 со 184-сильной «четверкой», либо монструозный E 63 с отдачей 571-612 л.с. Теперь же у покупателей появилась альтернатива в виде младшей AMG-модификации E 53 4MATIC+ стоимостью от 5 650 000 рублей.
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Шестицилиндровый турбодвигатель M256 здесь развивает 435 л.с. (520 Нм) и сочетается с 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic, 48-вольтовой энергосетью EQ Boost (+22 л.с.) и полным приводом. Разгон до первой сотни у такой заряженной «ешки» занимает 4,5 с, а максимальная скорость может достигать 270 км/ч. Аналогичный агрегат получили купе и кабриолет Е-Класса, стоимость которых в исполнении Е 53 составляет 5 850 000 и 6 250 000 рублей соответственно.
Оснащение E 53 традиционно для Mercedes-AMG — богатое и технологичное. В списке стандартного оборудования числятся пневмоподвеска, спортивный AMG-руль, соответствующая духу AMG отделка интерьера с карбоном и контрастной прострочкой, 19-дюймовые колеса, панорамная крыша и многое другое.
Имиджевая четырехдверка Mercedes-AMG CLS E 53 4MATIC+ еще дороже — от 6 400 000 рублей за адаптированную комплектацию Особая серия.
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