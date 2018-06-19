Флагманский кроссовер Lifan выбрался за пределы Китая

Семиместный «паркетник» X80 дебютировал в Бразилии. Ожидается, что вскоре модель появится и на других рынках.

Конвейерный вариант кроссовера X80 компания Lifan представила еще в 2016 году, причем модель показали не только в Китае, но и в Бразилии (вседорожник продемонстрировали на мотор-шоу в Сан-Паулу и Гуанчжоу). В Поднебесной продажи SUV стартовали весной 2017-го, а до бразильского рынка кросс добрался только сейчас. Кстати, в Бразилию машины поставляют из Уругвая — там кроссоверы собирают «отверточным» способом. Как отмечают местные СМИ, бразильский рынок стал первым экспортным для этой модели. Вероятно, чуть позже X80 появится и в других странах Южной Америки.

Вседорожник построен на платформе с независимой задней подвеской, которая также лежит в основе седана Lifan 820 (в России — Murman). Длина Lifan X80 равна 4 820 мм, ширина — 1 934 мм, высота — 1 760 мм, колесная база — 2 790 мм. Кросс выпускают только с семиместным салоном.

В Бразилии Lifan X80 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 184 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Отметим, в этой стране популярны модели с двигателями, которые, помимо бензина, еще работают на этаноле, однако у X80 такой версии нет. В Китае кроссовер оснащается тем же двухлитровым турбомотором, но с отдачей в 192 л.с. Кроме того, на домашнем рынке SUV можно приобрести как с 6АКП, так и с шестиступенчатой «механикой». Полный привод X80 не положен в принципе.

Бразильцам Lifan X80 предлагается в единственной топовой комплектации, получившей название VIP. В список оборудования такого кроссовера вошли: 19-дюймовые диски, виртуальная «приборка», передние и задние датчики парковки, «кожаный» салон, передние кресла с электрорегулировками, кнопка запуска мотора, ABS и EBD, шесть подушек безопасности, люк с электроприводом, климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином.

Заказы на Lifan X80 уже принимают, у дилеров машины появятся на следующей неделе. Цена — 129 777 реалов, что эквивалентно примерно 2 209 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, семиместный Volkswagen Tiguan Allspace в этой стране обойдется минимум в 124 990 реалов (около 2 127 000 рублей), при этом у «немца» есть полноприводная версия. Кросс Peugeot 5008 , который, как и «китаец», имеет только передний привод, в Бразилии стоит от 168 490 реалов (примерно 2 867 000 рублей). В Lifan к конкурентам X80 еще относят Toyota SW4 (в РФ — Fortuner) и Chevrolet Trailblazer: модель японской марки стоит от 168 140 реалов (около 2 862 000 рублей), «американец» — от 181 090 реалов (около 3 082 000 рублей). Впрочем, китайский кросс вряд ли можно считать полноценным соперником рамных внедорожников Toyota и Chevrolet.

Что же касается нашего рынка, то, как ранее рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» представитель российского офиса Lifan, марка планирует продавать в РФ «более высокие по классу» модели сегмента SUV. Однако конкретные модели в компании пока не раскрывают. Не исключено, что X80 входит в список будущих российских премьер.

По материалам: www.kolesa.ru