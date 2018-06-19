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В Россию привезли новые заряженные «Мерседесы»
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В Россию привезли новые заряженные «Мерседесы» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mercedes-Benz расширила гамму модификаций семейства Е-Класса и модели CLS. Мощные AMG-версии E 53 и CLS 53 оснащаются шестицилиндровыми турбомоторами с отдачей 435 л.с..
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