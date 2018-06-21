Ещё
Renault инвестирует более 1,2 млрд долларов в производство электромобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault инвестирует более 1,2 млрд долларов в производство электромобилей 

Auto.Today 40 минут назад
Фото: Auto.Today
Французская компания собирается потратить 1,2 миллиарда долларов на разработку и выпуск электрических транспортных средства на четырех местных предприятиях.
Renault будет собирать модель Zoe с нулевым уровнем выбросов на заводе в Флинсе, а также следующее поколение Kangoo, включая полностью электрический Kangoo Z. E., на фабрике в Мобёже. «Ускорение наших инвестиций во Францию повысит конкурентоспособность и привлекательность наших французских промышленных объектов», — сказал Карлос Гон, председатель и исполнительный директор Renault.
«В рамках стратегического плана Drive the Future, Renault предоставляет себе средства для поддержания своего лидерства на рынке электромобилей и для продолжения разработки новых устойчивых решений для мобильности».
Эти инвестиции являются частью стратегического плана Renault — Drive the Future — целью которого является увеличение оборота до более чем 70 миллиардов евро (81 миллиардов долларов) к 2022 году. План также направлен на достижение стабильной ежегодной прибыли и разработки 8 полностью электрических и 12 электрифицированных моделей.
Auto.Today: последние новости
Новый Volkswagen Passat замечен в Китае Mercedes-Benz отзывает 774 000 дизельных автомобилей по всей Европе BMW 8-Series доступен с различными двигателями от 100 000 евро
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: четверо погибших64
Первая смерть на Крымском мосту304
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми154
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП9
В Москве введен план «Перехват»3
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение