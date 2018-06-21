Renault инвестирует более 1,2 млрд долларов в производство электромобилей

Французская компания собирается потратить 1,2 миллиарда долларов на разработку и выпуск электрических транспортных средства на четырех местных предприятиях.

Renault будет собирать модель Zoe с нулевым уровнем выбросов на заводе в Флинсе, а также следующее поколение Kangoo, включая полностью электрический Kangoo Z. E., на фабрике в Мобёже. «Ускорение наших инвестиций во Францию повысит конкурентоспособность и привлекательность наших французских промышленных объектов», — сказал Карлос Гон, председатель и исполнительный директор Renault.

«В рамках стратегического плана Drive the Future, Renault предоставляет себе средства для поддержания своего лидерства на рынке электромобилей и для продолжения разработки новых устойчивых решений для мобильности».

Эти инвестиции являются частью стратегического плана Renault — Drive the Future — целью которого является увеличение оборота до более чем 70 миллиардов евро (81 миллиардов долларов) к 2022 году. План также направлен на достижение стабильной ежегодной прибыли и разработки 8 полностью электрических и 12 электрифицированных моделей.