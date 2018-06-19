Первые тесты Ferrari 488 Pista: ураганная динамика, но выверенные повадки

В конце февраля текущего года Ferrari представила суперкар 488 Pista. Ведущим западным автомобильным изданиям удалось протестировать новинку, и мы внимательно ознакомились с мнением зарубежных коллег об этом автомобиле, собрав все самые важные их мысли в дайджест.

Обозреватели британского издания Autocar тестировали автомобиль на итальянской трассе Ferrari — Фьорано. Почувствовать разницу между Ferrari 488 Pista и 488 GTB легко, и ощущается это буквально во всём. Несмотря на то, что стабилизаторы поперечной устойчивости и рулевая рейка на этих автомобилях одинаковые, чуть более жёсткие пружины, на порядок уменьшенный клиренс, а также сниженный вес на 488 Pista дают отличный эффект. Свою лепту вносят и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, ориентированные на трек, а также спойлер, который увеличивает прижимную силу 488 Pista на 240 килограмм на скорости в 200 километров в час.

От упора до упора руль Ferrari 488 Pista делает ровно два оборота, но на скорости итальянская машина ведёт себя не так дерзко, как Porsche 911 GT3 RS или McLaren 720S. Но она очень быстра в поворотах, и не последнюю роль в этом выполняет электронный дифференциал, который позволяет автомобилю свободно себя чувствовать во время атаки апекса поворота, при этом сохраняются «бриллиантовые» повадки.

Под капотом у 488 Pista располагается битурбированная «восьмёрка» объёмом 3,9 литра с отдачей в 710 лошадиных сил при 8 000 оборотах в минуту. Несмотря на то, что мотор охотно крутится, его очень легко контролировать, и турболаг на этом двигателе настолько мизерный, что трудно найти в мире другой мотор такого типа, который бы так чётко реагировал на открытие дросселя. Электроника мотора поддерживает давление наддува при переключении передач семискоростного двухдискового «робота», что постоянно позволяет ему быть в тонусе. Конечно, мотор Ferrari опьяняет не так сильно, как атмосферный V10 Lamborghini Huracan Perfomante или V8 под капотом Porsche 911 GT3 RS, у которого отсечка находится на 1 000 оборотов выше, но его вполне можно сравнить с двигателями Porsche 911 GT2 RS или битурбированными «восьмёрками» McLaren.

На фото: двигатель Ferrari 488 Pista

При езде по дорогам общего пользования итальянская машина не порадует своего владельца эффективной шумоизоляцией. Возникает ощущение, что её попросту нет, поскольку в салоне отчётливо слышен шум не только от дорожного полотна, но и от мелких камушек, которые бьются об днище и колёсные арки.

Обозреватели портала Motor1 согласились со своими британскими коллегами. По их ощущениям, 488 Pista не чувствуется совершенно другой моделью, скорее, речь идёт об улучшенной версии 488 GTB. Фирменная система стабилизации Ferrari Dynamic Enhancer позволяет держать суперкар в заносе под углом 30-40 градусов даже при выключенном «тракшен-контроле», но даже если выключить абсолютно все электронные помощники, Ferrari 488 Pista — это автомобиль, который порадует точностью, и будет всегда понятен водителю.

Несмотря на то, что название Pista переводится с итальянского как «трек», суперкар благодаря адаптивной подвеске вполне себе комфортно чувствует себя на неровном городском асфальте.

В целом обозреватели сходятся во мнении, что 488 Pista — это далеко не конкурент Porsche GT3 RS, поскольку владельцы Феррари, как правило, наматывают километры на своих автомобилях отнюдь не на гоночных треках. А если они там появляются, то лишь для того, чтобы снова напомнить себе о правильно сделанном выборе.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Ferrari готовит новый гибрид.

По материалам: www.kolesa.ru