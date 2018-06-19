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Пять премьер KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
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Пять премьер KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018 

CarClub 18 минут назад
Фото: CarClub
KIA Motors представит пять новых и обновленных моделей для России на Московском международном автосалоне 2018 года (ММАС-2018), который пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Эксперты рынка и обычные посетители смогут познакомиться с самыми популярными и передовыми автомобилями бренда в преддверии их появления на дорогах страны.
Центральное место в экспозиции KIA будет отведено новому поколению хэтчбека Ceed. К запуску третьего поколения модели приурочено и обновленное обозначение. Вместо прежнего названия cee’d модель получила имя Ceed. В России семейство моделей cee’d неизменно входит в число лидеров сегмента, и новое поколение наверняка усилит позиции KIA. На фоне конкурентов KIA Ceed выделяется спортивным дизайном и технологичными инновациями, ориентированными на повышение комфорта для пассажиров и удобство эксплуатации автомобиля. В дилерских центрах KIA на территории РФ хэтчбек появится в третьем квартале 2018 года.
Помимо премьерных показов, на стенде KIA свое место займут уже представленные в России модели: седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, новое поколение компактного ситикара Picanto и обновленный городской кроссовер Soul. Особое место в экспозиции будет отведено первому в истории KIA автомобилю класса «гран-туризмо» Stinger.
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