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Audi A1 Sportback появился в подробном 20-минутном видео
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Audi A1 Sportback появился в подробном 20-минутном видео 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премьера Audi A1 Sportback ознаменовала приход самого агрессивного малого автомобиля в большой линейке Volkswagen Group.
Спортивный брат Volkswagen Polo поступит в продажу до конца этого года и будет иметь имидж как одного из самых технологичных автомобилей в этом сегменте.
Вы можете убедиться в этом, когда посмотрите 20-минутное видео выше.
"Идеальный компаньон для городского образа жизни" — это компактная машина на платформе MQB A0, которая приносит снижение веса. Он немного больше, чем его предшественник и имеет размеры: 4,03 метра в длину, 1,74 метра в ширину и 1,4 метра в высоту.
Небольшой зазор между решеткой радиатора и капотом — это возврат к оригинальному Audi Sport Quattro 1984 года. Новый A1 Sportback также даст клиентам гораздо более широкий спектр возможностей настройки.
Официальные фотографии в прессе уже показали потрясающий желтый автомобиль с контрастной черной (или серебряной) крышей, но это только одна из многих двухцветных цветовых комбинаций, которые будут доступны.
В стандартном варианте хэтчбек будет ездить на 15-дюймовых колесах, но также будет предлагаться и на 18-дюймовых дисках.
Audi также будет продавать специальный выпуск A1 Sportback, который будет поставляться с рядом небольших визуальных настроек. Например, логотип бренда на решетке радиатора черного цвета и т.д.
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