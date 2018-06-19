Skoda уже пять месяцев не может распродать склады по Yeti

Производство модели на мощностях Горьковского автозавода было завершено ещё в начале февраля 2018 года.

Skoda Yeti уходит с мирового рынка, поэтому логично, что её продажи постепенно сокращаются, в том числе и в России. Однако на нашем рынке это стало заметно в мае 2018 года: всего за прошлый месяц было реализовано 252 экземпляра, что на 51,7% меньше по сравнению с продажами в апреле текущего года. А по отношению к «пиковому» февралю результат уменьшился более чем в три раза.

Контрактная сборка модели на ГАЗе была прекращена в начале февраля 2018-го. Так что в течение последних пяти месяцев дилеры распродают складские экземпляры, которые успели сойти с конвейера нижегородского завода. В июне результат Yeti на российском рынке тоже будет невысоким. По словам представителя российского офиса Skoda, на сегодняшний день на складах остаётся около сотни машин.

Интересно, что несмотря на майский спад, в целом за пять месяцев 2018 года продажи Skoda Yeti увеличились по отношению к январю-маю прошлого года, прирост составил 24%. Это можно объяснить ценой модели, которая не менялась с июня 2017 года, тогда как многие автопроизводители переписывали ценники как в начале года, так и весной после очередного падения рубля.

В целом, такие «растянутые» распродажи складов могут сыграть чешской марке на руку: решение по продажам кроссовера Skoda Karoq в России всё ещё не принято, а значит, в случае окончательного ухода Yeti с рынка в сегменте образуется пустота. Отметим, в российском представительстве возможный вывод этого автомобиля на наш рынок (и его производство в РФ) по-прежнему не комментируют, дилеры отмечают, что Karoq точно не стоит ждать до конца текущего года.

Напомним, кроссовер Skoda Karoq был представлен в мае 2017 года, на других рынках он приходит на замену Yeti. Автомобиль построен на платформе MQB. В Европе модель предлагается со 150-сильной «турбочетвёркой» 1.5 TSI семейства EA211 Evo или «турботройкой» 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (EA211); в линейке дизелей — 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) EA288. В комплект к этим моторам идёт 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями 7DSG.

По материалам: www.kolesa.ru