Skoda Yeti распродают по низкой цене

Уже в начале года с конвейеров перестали сходить автомобили Skoda Yeti , по причине снятия модели с производства.

Не смотря на это в дилерских центрах России ещё остались не распроданные автомобили.

После известия о том, что модель больше не появится на мировом рынке, процент объёма продаж значительно упал, а после совсем остановился.

В мае зафисирован спад спроса более чем на 50 процентов, такая ситуация сложилась буквально за 30 дней. Производитель надеется исправить ситуацию за счёт стоимости автомобиля, ведь подорожание распространилось только на новые модели, а на старые она осталась фиксированной.

Skoda Yeti сейчас находится на складе в количестве 100 экземпляров.