Названы топ-10 самых распространенных иномарок российского производства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Иномарки российского производства занимают пятую часть всего автопарка страны. Самые популярные среди них доступные Hyundai Solaris, Renault Logan и KIA Rio. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Как посчитали эксперты, в России на 1 января 2018 года насчитывается 9,3 млн иномарок российского производства, что составляет 22% от всего парка легковых автомобилей. Самой распространенной моделью является Hyundai Solaris — этими машинами обладает 674,2 тыс. россиян. На втором месте седан Renault Logan — 638,9 тыс. шт. Тройку лидеров замыкает KIA Rio с результатом 625,7 тыс. единиц.

При этом Renault Logan выпускается еще с начала 2000-х годов. Автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio производятся с 2010-2011 годов.

При этом согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), уже несколько месяцев самой популярной моделью на российском рынке становиться KIA Rio. За январь-май их продано уже 42,76 тыс. штук, тогда как у Hyundai Solaris только 27,5 тыс. штук.

В ТОП-10 самых распространенных иномарок, произведенных в России, также входят: Ford Focus (614,6 тыс. шт.), Chevrolet Niva (582,5 тыс. шт.), Volkswagen Polo (371,7 тыс. шт.), Renault Duster (326,4 тыс. шт.), Renault Sandero (273,6 тыс. шт.), Skoda Octavia (260,5 тыс. шт.) и KIA Ceed (238,1 тыс. шт.).